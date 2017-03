Plus d'infos sur le concert Trio Karenine à Saint Maixent l'Ecole

VILLE DE ST MAIXENT L'ECOLE présente (lic.1-1027584/3-1027585) ce spectacle

TRIO KARENINE Durée : 1h30 Paloma Kouider, piano Fanny Robilliard, violon Louis Rodde, violoncelle Fondé en 2009, le Trio Karénine a choisi de porter le nom de l'héroïne du célèbre roman de Tolstoï pour l'élan vital qui l'habite. Formé par le Quatuor Ysaÿe au conservatoire de Paris, les trois concertistes se sont perfectionnés individuellement dans les classes d'artistes internationalement reconnus à Leipzig, Vienne et Berlin. Déjà maintes fois récompensé, le Trio Karénine, a remporté en 2013 le concours de l'ARD de Munich, un des prix les plus courus de la planète musique de chambre. Il a aussi obtenu 1er prix du Concours International de Musique chambre Charles Hennen (Pays-Bas), et est lauréat de la bourse de la Fondation Banque Populaire, etc... Le Trio Karénine s'est déjà produit dans les plus belles salles d'Europe : la Salle Pleyel et la Salle Cortot à Paris, le Wigmore Hall à Londres, la Herkulessaal et le Prinzregententheater à Münich, la Leiszhalle à Hambourg et le Schönbrunn Theater à Vienne. Il vient d'enregistré chez Mirare les trios n°1 et n°2 de Schumann. Chostakovitch : 1er trio op. 8 Weinberg : trio op. 24 Rachmanoniv : 1er trio Elegiaque Arenski : Trio op. 32 en ré mineur Réservation PMR : 05.49.76.13.77gratuit pour les moins de 18 ans, information auprès de la ville de St Maixent l'Ecole 05.49.76.13.77