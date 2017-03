Plus d'infos sur l'exposition Traces de l'internement. L'internement des nomades à Montreuil-Bellay (nov. 1941 – janv. 1945) à Thouars

L'exposition est un dialogue entre l'actuel site du camp d'internement de nomades situé à Montreuil-Bellay aujourd'hui et, l'histoire survenue sur cet espace de novembre 1941 à janvier 1945. Regards photographique contemporain et historique se croisent pour livrer l'histoire oubliée de l'internement des « nomades » - pour la plupart Tsiganes - en France entre 1940 et 1946.

S'accompagnant d'une vaste programmation culturelle (visites guidées de l'exposition, visites du site de l'ancien camp, rencontres, cycle cinéma...), l'exposition est visible du 9 janvier au 11 juin 2017 à Thouars.

Site web : http://www.crrl.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-8.html

