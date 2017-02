Plus d'infos sur le spectacle Rien et m'aime trop à La Creche

Spectacle à partir de 3 ans.

Un spectacle Fantasmagorique.

Un couple fragile, au bord de l'implosion, se retrouve plongé dans un monde inconnu contre son gré. Au fil de ce voyage initiatique, nos deux Roméo & Juliette vont faire des rencontres improbables, telles que des chaussettes ninjas, une ballerine dans sa boite à musique, une vieille dame sans tête, un nain magicien ou encore un majordome fou d'amour.

Un feu d'artifice de personnages qui va les aider dans la quête de cet amour perdu.

Infos réservation :

Réservation et billetterie à la mairie de la Crèche au 05 49 25 50 54. Horaire d'ouverture : Lundi : 13h à 17h Mardi : 8h à 12h et 13h à 17h Mercredi : 8h à 12h et 13h à 17h Jeudi : 13h à 17h Vendredi : 8h à 12h et 13h à 17h www.ticketmaster.fr